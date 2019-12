Motores Jan Magnussen procura nova vida depois da Corvette Por

Jan Magnussen prepara-se para uma nova fase da sua carreira depois de vários anos ao serviço da Corvette Racing. Um futuro que deverá passar pelos protótipos LMP2 e por um regresso às 24 Horas de Le Mans.

Para já o dinamarquês, antigo piloto de Fórmula 1 vai participar nos testes ‘rookie’ do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) aos comandos de um Oreca 07 Gibson da equipa High Class Racing.

A ideia é que o pai de Kevin Magnussen – que esteve ao serviço da Corvette durante 15 anos – faça parte de uma tripla de pilotos totalmente dinamarquesa em Le Mans. Para já o veterano nórdico mostra-se entusiasmado com a oportunidade.

“Estou animado por guiar o Oreca da High Classe Racing durante os testes de rookies no Bahrain. Já passou muito tempo desde que guiei um protótipo. Estou ansioso por conhecer as características do chassis 07, que tem sido bastante bem sucedido desde o seu começo em 2017”, comentou Jan Magnussen.

O dinamarquês considera esta uma excelente oportunidade nesta fase da sua carreira: “Juntar-me à High Class Racing é perfeito para mim. Tenho uma longa relação com a equipa. A possibilidade de regressar a Le Mans em 2020 como parte de uma formação totalmente dinamarquesa era algo que não podia recusar”.

A High Class Racing não fará rodar apenas Jan Magnussen, pois ao veterano dinamarquês no Bahrain a 15 de dezembro deverá juntar-se também o seu compatriota Michael Markussen.