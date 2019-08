Motores Jan Kopecky vence ‘em casa’ no ‘Europeu’ de ralis Por

Jan Kopecky foi o grande vencedor Aloísio Monteiro di Rali Barum Zlín, prova checa do Campeonato da Europa da especialidade (ERC) que se disputou este fim de semana.

O piloto da Skoda dominou por completo o evento, batendo por mais de minuto e meio os seus mais diretos adversários.

A prova checa do ERC valeu pela disputa pela segunda posição, já que Kopecky ditou a ‘lei’ nas especiais de asfalto da região de Zlín, apesar de vencer ‘apenas’ cinco das 15 classificativas que compunham o rali.

O jovem checo Filipe Mares conseguiu vencer o duelo que o opôs ao britânico Chris Hingram pela segunda posição, ainda que terminando a 1m31s do vencedor. Mas a diferença final foi de somente… três décimas (!). O que dá ideia da batalha entre os dois, que tal como Kockecky alinharam aos comandos de Skoda Fabia R5 Evo.

Campeão europeu, o russo Alexey Lukyanuk sofreu um duro revés no primeiro dia de prova, mostrando mais uma vez não estar completamente à vontade com o seu Citroën C3 R5.

No último dia Lukyanuk viria a sofrer um furo na derradeira classificativa, depois também vencer cinco especiais. Ainda assim teve mais sorte que o polaco Lukasz Habaj, o vencedor do Rali dos Açores, que na primeira etapa desistiu depois de embater violentamente com o seu Skoda numa árvore.

Apesar de não ir além do terceiro posto, Ingram assumiu o comando do Campeonato da Europa, ainda que apenas com um ponto de vantage