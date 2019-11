Motores Jake Hughes com a ‘pole’ provisória do Grande Prémio de Macau Por

O britânico Jake Hughes ‘assinou’ a ‘pole-position’ para a Taça do Mundo de Fórmula 3 do 66º Grande Prémio de Macau, que este fim de semana se disputa no antigo território do Extremo Oriente.

Hughes foi ligeiramente mais rápido que David Beckmann na primeira das duas qualificações, depois de ter realizado uma volta ao Circuito da Guia em 2m06,793s.

Inicialmente foi Marcus Armstrong o mais veloz, mas a mais de três décimas do tempo que levaria Jake Hughes à ‘pole’, antes da sessão ter sido parada devido a uma saída de pista de Enaam Ahmed na escapatória da curva do Hotel Lisboa.

No reatamento da qualificação foi Schwartzman a rodar em2m08s, antes de novo despiste no Hotel Lisboa, desta vez de Max Fewtrell motivar a interrupção da sessão. Após a qual foi Juri Vips a conseguir uma volta em 2m06,943s. O estónio não estaria muito tempo no topo da tabela de tempos, já que Hughes conseguiria bater essa marca minutos depois. Beckmann ficaria atrás do britânico mas seria uma décima mais rápido do que Vips.

Esta primeira qualificação não terminaria sem nova interrupção, desta vez devido ao monolugar de Olli Caldwell, parado em plena curva dos Pescadores. No reatamento ninguém bateu a marca de Jake Hughes. Bater só mesmo o japonês Yuki Tsumoda na curva da Maternidade, que acabou por fazer com que a sessão se concluísse com uma bandeira vermelha.

Atrás dos três melhores Marcus Armstrong e Lohan Sargeante completaram o top cinco, foram do qual ficou Dan Ticktum. O britânico, cinco vezes vencedor da prova, obteve o sexto tempo.