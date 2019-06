Apresentações/Novidades Jaguar promete ‘cocktail’ explosivo com o XE SV Project 8 Por

Nada mais do que 600 cv de potência animam, e de que maneira, o XE SV Project 8. Uma versão muito especial da divisão de Operações para Veículos Especiais da Jaguar.

Por dentro e por fora esta é uma berlina ‘puro-sangue’ da marca do gato de Conventry, fazendo com que um automóvel familiar possa ser utilizado igualmente como um super desportivo.

No fundo a Jaguar seguiu o princípio de que mais vale ser do que parecer, ainda que o XE SV Project 8 tenha algum ‘tunning’, pois não se pode dizer que a sua estética seja muito discreta, com uma asa traseira Touring, enquanto à frente domina um pequeno ‘spoiler’.

Estas modificações existem por razões aerodinâmicas muito fortes, de modo a manter no solo os 600 cv produzidos pelo motor V8 5.0 turbo que se encontra sob o capot, e que permite ao XE SV Project 8 acelerar de 0 a 100 km/h em somente 3,7 segundos, para uma velocidade máxima de 300 km/h.

Se a velocidade máxima é limitada eletronicamente, a caixa de oito velocidades possui um modo ‘track’ que permite explorar a tração integral permanente e a potência disponível. Algo que, combinado com o baixo peso do conjunto, é mesmo um ‘cocktail’ explosivo.

A utilização extensa de fibra de carbono não apenas permitiu reduzir o peso total deste Jaguar mas também possibilitou as alterações feitas à carroçaria, nomeadamente o redesenhar das portas traseiras e das cavas das rodas, de modo a permitirem o alargamento de 73 milímetros desta versão. Isto de modo a possibilitar a utilização dos pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 265/35 R20 atrás.

Mas a marca não se ficou por aqui e propõe mesmo duas opções. Uma para utilizar em pista (‘Track Days’), que só tem dois lugares, duas ‘bacquets’ de competição, e outra de quatro lugares, para andar na estrada. A grande diferença são 12 kg a mais para esta última.

De referir ainda que 15 das unidades XE SV Project 8 vão ser carrinhas, Touring, construídas no Centro Técnico da Jaguiar em Warwickshire.