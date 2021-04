Nas Notícias “Já vimos este filme. Quando disparar, não teremos controlo”. Perito pede ao Governo para travar desconfinamento Por

O epidemiologista Manuel Carmo Gomes tem sido um dos mais reputados especialistas a desenhar os planos de combate à pandemia, em Portugal, e sai a público para apelar ao Governo para abrandar o ritmo de desconfinamento, temendo que, se nada for feito, as coisas possam ficar descontroladas.

“Tudo bem, estamos com cerca de 70 casos por 100 mil habitantes, mas temos vindo assistir a um aumento constante que de início parece lento, mas de repente dispara. E quando ele disparar, nós não teremos controlo na situação”, afirma o prestigiado professor de epidemiologia da Universidade de Lisboa.

Manuel Carmo Gomes diz que Portugal já “passou por este filme” e admite que seria recomendável atrasar o plano de desconfinamento sob pena de as coisas voltarem a entrar em descontrolo. “Já vimos este filme, portanto, nós já sabemos o suficiente para emendar a rota”, alerta Manuel Carmo Gomes, ouvido pela Renascença, dizendo que “temos de travar esta subida do R(t) antes que isto entre numa situação em que deixa de haver controlo”.

O epidemiologista diz que agora é preferível abrandar o ritmo do desconfinamento, ainda que sem “desistir” do plano. Por isso, apela a António Costa que não tenha receio de dar passos atrás. “Se continuarmos com o desconfinamento ao ritmo a que ele está calendarizado como se fosse nada, nós muito provavelmente vamos ter uma quarta vaga”.