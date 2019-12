Motores Já são conhecidos mais detalhes sobre os futuros WRC híbridos Por

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) forneceu mais pormenores sobre os futuros World Rally Cars híbridos, que irão disputar do Campeonato do Mundo de Ralis em 2022; os Rally 1.

O Concelho Mundial da FIA desvendou hoje alguns detalhes técnicos sobre os WRC que vão competir no ‘Mundial’ dentro de dois anos, e cujo regulamento deverá estar terminado no primeiro trimestre do próximo ano.

Para além de utilizar tecnologia híbrida, a categoria Rally 1 poderá utilizar uma carroçaria derivada da produção em série ou ser em estrutura tubular (protótipo), com o objetivo de manter as dimensões dos modelos com uma margem de manobra aos construtores, para eles possam adaptar os seus diferentes modelos para carros de rali.

O motor de combustão interna derivará das especificações atuais, que será apoiado por um sistema híbrido de 100 kW, embora com custos de desenvolvimento controlados. As equipas utilizarão o mesmo bloco partilhando o ‘hardware’ e o ‘software’. Os Rally 1 poderão rodar em modo elétrico nos percursos urbanos e dispor de um ‘power boost’ (incremento de potência) explorável nas super especiais.

A FIA garante que as linhas agressivas dos atuais WRC serão mantidas, além de que os construtores poderão inscrever um carro suplementar inscrito separadamente sem que ele seja autorizado a marcar pontos para a equipa de fábrica.