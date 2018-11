Desporto Já não é possível ter Eleven Sports e Sport TV Por

Uma ‘guerra’ entre a Sport TV e a operadora Nowo – que detém o exclusivo da Eleven Sports, que transmite jogos da Liga dos Campeões, por exemplo – torna impossível ter aqueles dois canais temáticos. Os clientes reclamam, a Nowo fala em atitude “atentatória”, por parte da Sport TV. O canal defende-se e fala em “falta de acordo entre as partes”.

A Sport TV terá imposto novas regras àquela operadora – um acréscimo de 15 por cento do custo do canal, segundo um comunicado da Nowo – o que levou a um diferendo entre as partes.

Do diferendo partiu-se para a rutura e aquele canal que transmite jogos da Liga portuguesa vai sair da Nowo, que acusa o canal de “postura atentatória”.

Assim, a Nowo deixa de emitir a SportTV. E os restantes operadores não têm acesso à Eleven Sports, que cavalga no mercado televisivo (na temática do desporto) e transmite, por exemplo, a Liga dos Campeões e as ligas francesa, espanhola e alemã.

Desse modo, deixa de ser possível ter Eleven Sports e Sport TV.

Alguns clientes da Nowo reclamam, nas redes sociais. A empresa explica-se, em comunicado, revelando que a Sport TV rescindiu o acordo, “unilateralmente”, impondo novas condições.

“A mais grave, no entender da Nowo, foi a apresentação por parte da Sport TV de um novo contrato com um custo 15 por cento superior ao praticado até então”, pode ler-se.

A Nowo considera essas novas regras “desleais, desadequadas e desajustadas”. E não vai ceder.

Entretanto, a Sport TV já reagiu à acusação e devolve-a, considerando que a retirada dos seus canais daquele operador se deve à “falta de acordo entre as partes” e a um “incumprimento”.