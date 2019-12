Motores “Já merecíamos este resultado” diz Filipe Albuquerque sobre a vitória no Bahrain Por

Filipe Albuquerque alcançou finalmente o triunfo que procurava na categoria LMP2 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), nas 8 Horas do Bahrain, que sábado se disputou no Circuito de Sakhir.

O piloto português, que mais uma vez dividiu o Oreca # 22 da United Autosports com Paul di Resta e Phil Hanson, partiu da ‘pole-position’ e juntamente com os seus companheiros de equipa dominou a corrida na segunda categoria dos protótipos.

A consistência e o forte ritmo imprimido desde o começo foi a ‘receita’ para o êxito que levou a equipa a ascender à segunda posição do campeonato LMP2, a somente três pontos dos líderes.

“Estou muito feliz com este resultado: ‘pole position’, volta mais rápida e vitória. Já merecíamos este resultado e não há palavras para descrever esta sensação. Acabámos com o enguiço e conseguimos muitos pontos e isso coloca-nos num bom lugar em termos de campeonato”, começou por contar Albuquerque após a corrida.

Apesar do domínio exercido o piloto de Coimbra refere que a prova foi tudo menos fácil para a tripla do Oreca # 22: “Nem sempre a corrida correu bem, tivemos alguns percalços e no final ter de manter o António Félix da Costa à distância, teve a sua piada. Engraçado, estar dois portugueses a discutir o campeonato do mundo”.

O pensamento de Filipe Albuquerque vira-se já para os próximos desafios: “Temos de agarrar esta motivação e continuar a trabalhar para as vitórias. Já só pensamos nisso e na hipótese de estar na luta pelo título. Eu e toda a equipa estamos muito felizes e focados no trabalho que temos de continuar a desenvolver”.

Depois do Natal e do Ano Novo o piloto português regressa à competição, com a disputa das 24 Horas de Daytona no final de janeiro e depois a prova seguinte do WEC, em Sebring, também nos Estados Unidos, a 18 de março.