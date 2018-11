Nacional “Já fiz sexo em grupo”, revela Toy Por

Toy não tem problemas em falar da vida íntima e confessou que já fez “sexo em grupo”. Em conversa no programa ‘Queridas Manhãs’, da SIC, o cantor salientou ainda que “nunca” se sentiu atraído por homens.

“Em tempos já tive sexo em grupo e nesse sexo em grupo basta estar um homem presente que eu já não consigo. Nunca me senti atraído por um homem”, confessou Toy, em declarações no programa da SIC.

Na conversa com Ana Marques e João Paulo Rodrigues, Toy salientou ainda o que pensa sobre a homossexualidade.

“Eu acho que a homossexualidade não tem a ver com o introduzir ou deixar de introduzir, tem a ver com atração pelo próprio género. Eu não tenho qualquer tipo de atração a não ser uma grande amizade (…) não me sinto nada atraído por homens”.

Já falhou na relação íntima? “Felizmente não muitas vezes”

Questionado por João Paulo Rodrigues se já alguma vez ‘falhou’ na relação íntima, Toy explicou com sinceridade.

“Já. Por ansiedade. Já nos aconteceu a todos e já agora fazer uma ressalva às mulheres, às vezes elas ficam demasiado preocupadas e pensam: ‘Será que sou eu que não o atraio?’ E, portanto, às vezes… eu confesso-te que uma vez tive orgasmo sem ter ereção e isto tem a ver com ansiedade, não tem nada a ver com incompetência:”

Na conversa no programa das manhãs da SIC, Toy referiu, em jeito de conclusão que já lhe “aconteceu” mas “felizmente não muitas vezes”.