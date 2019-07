Motociclismo Já estão ‘abertas’ as inscrições para o Portugal de Lés-a-Lés Off Road Por

Estão já oficialmente ‘abertas’ as inscrições para a quinta edição do Portugal de Lés-a-Lés Off Road.

A grande aventura maratona nacional do ‘off-road’ em duas rodas vai acontecer entre 2 e 5 de outubro, ligando Portugal de norte a sul, com início em Vila Pouca de Aguiar e final na praia de Faro, após três etapas que irão passar por Pampilhosa da Serra e Coruche.

Cada etapa deste evento terá cerca de 300 quilómetros. Uma verdadeira oportunidade de aventura e convívio, onde os participantes terão de por em prática as técnicas de condução fora de estradas que o todo-o-terreno exige, sem contudo deixar de desfrutar da tranquilidade e do ambiente turístico inerente à facilidade do percurso.

As inscrições são limitadas a 300 participantes e vão manter-se abertas até 15 de setembro, ou antes dessa data caso esgotem. O valor da inscrição não se alterou, mantém-se nos 275 euros, com oferta do ‘cartão de motociclista da FMP ou quem já o tiver terá um desconto de 25 euros no valor da inscrição, a ser feito no site da federação ou na sede da mesma.