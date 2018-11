Motociclismo Ivo Lopes vai festejar título no Estoril Por

Já com o título nacional de Superbike ‘no bolso’, Ivo Lopes enfrenta a derradeira do Campeonato Nacional de Velocidade, no Circuito do Estoril, disposto a lutar pela vitória.

Aos comandos da Yamaha R1 com as cores da Eni o piloto da amadora aborda a prova do próximo fim de semana com menos pressão.

Foto: Hellofoto

“Não ter que pensar no título é um alivio claro. Venci as últimas três corridas e se puder fechar o ano com mais um sucesso claro que o vou fazer. Mas sabemos que vamos ter dois dias complicados no que diz respeito ás condições climatéricas e por isso mesmo será uma prova mais exigente e complicada pois ainda não utilizámos o novo asfalto debaixo de chuva”, refere Ivo Lopes.

Esta quarta visita do campeonato ao Circuito do Estoril irá assim coroar o piloto da Eni Motor7 como campeão nacional SBK. Uma estreia para o piloto depois de ter conquistado títulos sucessivos nas Superstock 600.