Italiano Marco Guida arbitra receção do FC Porto ao Krasnodar

O italiano Marco Guida vai arbitrar a receção do FC Porto ao Krasnodar, na terça-feira, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, depois do triunfo ‘azul e branco’ por 1-0 na Rússia.

Guida, de 38 anos e internacional desde 2014, vai arbitrar pela primeira vez um jogo de um clube português em competições seniores.

O italiano esteve na derrota da seleção lusa em Inglaterra, por 1-0, com um golo de Smalling, num jogo particular disputado em 02 de junho de 2016, em Wembley, onde expulsou Bruno Alves, aos 35 minutos, devido a uma falta sobre Harry Kane.

Em dezembro de 2017, Guida dirigiu o empate do Benfica na receção ao Basileia (0-0), num jogo da sexta e última jornada da fase de grupos da Youth League que ditou o afastamento dos ‘encarnados’ da prova e no qual não validou um golo de João Félix, em quem a bola bateu na barra e entrou na baliza dos suíços, aos 90+4.

O FC Porto recebe o Krasnodar na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, uma semana depois de ter vencido em solo russo, graças a um golo de Sérgio Oliveira.

Caso superem esta ronda, os ‘azuis e brancos’ vão defrontar nos ‘play-offs’ o vencedor do embate entre Olympiacos e Basaksehir. Na primeira mão, os gregos, comandados por Pedro Martins, venceram na Turquia, por 1-0.