Itália regista 349 mortos em 24 horas ultrapassa as 2000 vítimas

Itália, o país da Europa com mais casos de infeção pelo novo coronavírus, registou até hoje 2158 mortos, com as 349 novas mortes ocorridas nas últimas 24 horas, anunciou o presidente da Proteção Civil, Angelo Borrelli.

Do total de mortes, cerca de dois terços, 1.420, registaram-se na Lombardia (norte), região de que Milão é a capital.

A propagação do vírus na Itália não deu ainda sinais de abrandamento, com as autoridades de saúde a registarem 2.470 novos casos positivos desde domingo.

A região de Turim, Piemonte, regista há dois dias um aumento significativo de casos, alcançando um total de 111 mortos e 1.516 casos positivos.

Itália regista um total de 23.073 pessoas infetadas, o segundo maior número de casos depois da China, onde surgiu o surto de Covid-19 em dezembro.