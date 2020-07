Economia “Isto não pode ser verdade ou o ministro esteve a gozar connosco”, diz Poiares Maduro Por

Miguel Poiares Maduro, antigo ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, reagiu com espanto à notícia de que o filho de Humberto Pedrosa poderá ser o próximo CEO da TAP.

Antonoaldo Neves, o atual presidente executivo da empresa, vai deixar a TAP na sequência da restruturação acionista provocada pela negociação do empréstimo estatal de emergência, no valor de 1200 milhões de euros.

O acionista David Neeleman saiu, mas Humberto Pedrosa ficou. E é o filho deste que, de acordo com uma notícia do Eco partilhada por Poiares Maduro, está na ‘short list’ para suceder a Antonoaldo Neves.

“Isto não pode ser verdade ou o ministro (que prometeu uma escolha feita no mercado dos grandes gestores internacionais da aviação por uma agência internacional especializada) esteve a gozar connosco, quer na conferência de Imprensa, quer na entrevista que deu há poucos dias”, comentou o ex-ministro e antiga figura de topo do PSD, no Twitter.

Miguel Poiares Maduro referia-se a Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, que ao anunciar o acordo do empréstimo público à TAP prometeu que o Governo não ia “nomear comissários políticos para a gestão” da empresa.

Isto não pode ser verdade ou o Ministro (que prometeu uma escolha feita no mercado dos grandes gestores internacionais da aviação por uma agência internacional especializada) esteve a gozar conosco, quer na conferência de imprensa quer na entrevista que deu há poucos dias… https://t.co/N0sYewqf8F — Miguel Poiares Maduro (@MaduroPoiares) 10 de julho de 2020