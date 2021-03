Nas Notícias “Isto não é um jogo entre restrições para chatear e fugir à polícia”, diz Costa Por

O primeiro-ministro, António Costa, voltou a apelar ao cumprimento das regras sanitárias, afirmando que as medidas adotadas para combater a pandemia de covid-19 não são apenas “restrições para chatear”.

“Isto não é um jogo entre o Governo que impõe restrições para chatear e as pessoas que tentam contornar as restrições fugindo à polícia”, afirmou o governante, que em várias intervenções públicas tem criticado a insistência de quem “procura a exceção à regra” para não cumprir as regras do confinamento.

O cenário epidemiológico tem dado sinais de abrandamento, depois do pico de janeiro ter originado um segundo confinamento, do qual Portugal começa agora a sair. Para que a experiência não ocorra uma terceira vez, há que continuar a tomar todas as precauções.

“Estamos no caminho certo, as coisas estão a correr bem, mas só correm bem se a disciplina for mantida. Sabemos que cada passo a que damos mais cuidado temos de ter. A melhor forma é cada um de nós cumprir por si próprio a lei”, insistiu Costa.

O primeiro-ministro destacou ainda os bons resultados da campanha nacional de vacinação contra a covid-19, prometendo que, até ao final desta semana, “teremos 83 por cento dos maiores de 80 anos vacinados”.

“Estamos a andar bem e só não andamos mais depressa porque a distribuição da União Europeia [das vacinas] é insuficiente”, complementou o governante.