Isenção de vistos entre Cabo Verde e Guiné Equatorial até ao final do ano

A livre circulação entre Cabo Verde e a Guiné Equatorial vai ser possível até ao final do ano, conforme um dos quatro acordos que os dois países assinam hoje na cidade da Praia, disse à Lusa fonte oficial.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, a isenção de vistos vai ser assinada hoje, no âmbito da visita que o Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, está a efetuar ao país.

Mediante este acordo, que depois de assinado ainda terá de ser aprovado pelos respetivos parlamentos e ratificado pelos Presidentes da República, a livre circulação torna-se uma realidade.

Luís Filipe Tavares acredita que até ao final do ano esta isenção estará em vigor.

Além deste protocolo, os ministros de Cabo Verde e da Guiné Equatorial com a pasta dos Negócios Estrangeiros irão assinar um outro que visa a proteção recíproca de investimento entre os dois Estados, que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Segundo Luís Filipe Tavares, atualmente “há perspetivas de investimento de parte a parte”.

Nesta senda, será assinado um protocolo para evitar “a dupla tributação e a evasão fiscal”.

Na mesma cerimónia será firmado um acordo com vista ao reconhecimento das cartas de condução entre os dois países, adiantou o ministro.

Sobre a visita do Presidente Teodoro Obiang a Cabo Verde, o ministro classificou-a de “muito positiva” e “muito interessante”.

“Falámos de tudo, de forma muito aberta e muito responsável. Acredito que a visita é muito importante para Cabo Verde, enquanto país que preside à CPLP, para a nossa diplomacia. Estamos a conseguir ganhos importantes”, referiu.

Teodoro Obiang, o Presidente africano há mais anos no poder, desde 1979, iniciou segunda-feira uma visita a Cabo Verde, tendo já tido encontros com o seu homólogo cabo-verdiano, o primeiro-ministro do país e o presidente da Assembleia Nacional, além de outras personalidades.