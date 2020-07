Mundo Irmãos de 3 e 5 anos desmaiam ao ficarem de castigo em carro ao sol em Chelles Por

Duas crianças, com 3 e 5 anos de idade, foram encontradas inconscientes no interior de um carro ao sol, onde tinham ficado de castigo enquanto os pais iam às compras num hipermercado em Chelles, França.

O caso foi descoberto pelo segurança do hipermercado, pelas 14h45 de domingo.

A polícia teve de partir um dos vidros do carro para proceder ao resgate dos meninos, que se apresentavam completamente desidratados.

“Os dois irmãos respiravam, mas não reagiam”, adiantou uma fonte das autoridades, citada pela imprensa local.

Segundo a mesma fonte, “estavam mais de 35°C dentro da viatura”.

As crianças tinham ficado de castigo, enquanto os pais iam às compras. Terão ficado cerca de duas horas no interior do carro, ao sol.

“Como as crianças estavam insuportáveis, trancaram-nos dentro do carro à uma da tarde”, complementou a mesma fonte.

Quando os pais chegaram ao local, depois de alertados pelo sistema sonoro do hipermercado, já os irmãos tinham sido transportados para o hospital.

Presente a juiz, o pai terá declarado que “não tinha percebido o risco envolvido”.