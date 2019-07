Irão felicita Boris Johnson mas alerta que vai defender as suas águas no Golfo

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohamad Javad Zarif, felicitou hoje Boris Johnson pela sua eleição como primeiro-ministro britânico, mas alertou que o Irão defenderá as suas águas no Golfo Pérsico.

“Felicito o meu antigo homólogo [Boris Johnson] que se torna” primeiro-ministro do Reino Unido, escreveu Mohamad Javad Zarif na sua conta da rede social Twitter.

“Temos 1.500 milhas [mais de 2.400 quilómetros] de costa no Golfo Pérsico. Essas são as nossas águas e vamos protegê-las”, salientou o chefe da diplomacia iraniana.

Mohamad Javad Zarif indicou ainda que “o Irão não procura conflitos”, mas a decisão do Governo de Theresa May em apreender o petroleiro iraniano Grace One ao largo de Gibraltar “sob ordem [dos Estados Unidos] é uma pirataria pura e simples”.

A tensão entre o Irão e o Reino Unido aumentou desde a captura, na sexta-feira passada, de um navio-tanque britânico no Estreito de Ormuz pela Guarda Revolucionária Iraniana.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson foi hoje declarado em Londres o vencedor da eleição para a liderança no partido Conservador, e vai suceder a Theresa May à frente do governo na quarta-feira.

Boris Johnson ganhou com 92.153 votos (66,3 por cento), enquanto o outro candidato finalista, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, reuniu apenas 46.656 votos (32,7 por cento).

O resultado é o desfecho de um processo que se prolongou por seis semanas e decidido pelo voto limitado a cerca de 160 mil militantes do partido Conservador.

Boris Johnson vai ser nomeado primeiro-ministro pela rainha Isabel II na tarde de quarta-feira, após a demissão de Theresa May, programada para depois do debate semanal com os deputados na Câmara dos Comuns.