Nas Notícias IRA distribui 1,2 toneladas de ração para animais salvos no abrigo da Agrela Por

Associação promove grande iniciativa de ajuda aos cães e gatos resgatados no abrigo de Santo Tirso. O IRA – Intervenção e Resgate Animal vai oferecer uma tonelada de ração para cão e 200 quilogramas de ração para gato e ainda suportará despesas com tratamentos veterinários.

Um veículo do IRA vai deslocar-se nesta terça-feira à Agrela, em Santo Tirso, para distribuir 1,2 toneladas de ração para cão e gato. Uma carrinha estará junto à igreja, entre as 10h30 e as 13h30.

Após essa hora, a associação de defesa animal “irá deixar a ração que não tiver sido entregue na Associação MIDAS, para quem estiver impossibilitado de levantar a ração na carrinha do IRA, poder efetuá-lo posteriormente nas instalações da associação”, informa a associação.

Esta iniciativa surge com a finalidade de garantir alimentação a 190 animais resgatados dos abrigos da Agrela, onde ocorreu um incêndio de grandes dimensões, neste fim-de-semana, e que provocou a morte a 54 animais.

“Quem tiver acolhido algum destes animais pode e deve dirigir-se aos locais para levantar a sua ajuda”, informa o IRA.

“As despesas com tratamentos médico-veterinários para os 190 animais resgatados (queimaduras, inalação de fumos, etc) são assumidas pelo IRA, bastando enviar-nos um relatório clínico completo com fotografias do animal para [email protected]”, refere a associação.

Os 190 animais foram recolhidos com vida em dois canis atingidos por um incêndio na freguesia de Agrela, Santo Tirso.

Os dois abrigos eram ilegais e já tinham sido alvo de “contraordenações e vistorias” de “várias entidades fiscalizadoras”, revelou hoje o Ministério da Agricultura.

“Os dois abrigos não têm qualquer registo na DGAV [Direção Geral de Alimentação e Veterinária], conforme dispõe o decreto-lei 276/2001”, diz a tutela, numa nota de imprensa, relativamente aos abrigos em Santo Tirso, no distrito do Porto.