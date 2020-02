Nas Notícias IPO do Porto recebe especialistas de cinco prestigiados centros de tratamento de cabeça e pescoço no mundo Por

O IPO do Porto recebe, de 27 a 29 de fevereiro, a segunda edição da conferência “Current Concepts in Head and Neck Cancer”, com o tema “Knowlegde with no Frontiers”. A edição deste ano coloca Portugal e o IPO do Porto no centro do mundo, ao juntar um painel de especialistas nacionais e internacionais para debater o futuro desta patologia. “É neste ambiente multidisciplinar e sob o desígnio da partilha de experiência, aprofundamento de conhecimento e fortalecimento de laços que contamos com todos aqueles que se dedicam aos doentes com cancro da cabeça e pescoço”, explica Jorge Guimarães, orientador da Clínica de Cabeça e Pescoço. O Auditório Principal serve de palco a este encontro, que recebe um painel de oradores nacionais e internacionais de renome, com destaque para os especialistas que representam cinco prestigiados centros de tratamento do cancro de cabeça e pescoço (MSKCC, MD Anderson, Princess Margaret e embaixadores dos grupos EORTC Head and Neck e DAHANCA).

Neste encontro, sem fronteiras físicas ou anatómicas, debate-se a importância da inovação no tratamento e investigação desta patologia. Jatin Shah, Christian Simon, Jens Overgaard, Lillian Siu e Edward Chang trazem até Portugal os recentes avanços no tratamento, incluindo cirurgia minimamente invasiva e reconstrutiva, novas técnicas de radioterapia e novidades na terapêutica alvo e imunoterapia.

A instituição acolhe este congresso internacional por indicação do Dr. Jatin Shah, um dos maiores especialistas do mundo nesta área e um reconhecido embaixador desta causa em mais de 25 países. Jatin Shah tem apoiado o IPO no seu projeto de se tornar uma referência na área do tratamento do cancro da cabeça e pescoço.

Jatin Shah foi diretor do Serviço de Cabeça e Pescoço do Memorial Sloan Kettering Cancer Center (EUA) e é reconhecido pela sua experiência na investigação e tratamento nesta área e conhecido da população em geral por ter coordenado a equipa que tratou o ator Michael Douglas. Lilian Siu, oncologista médica no Princess Margaret Cancer Center em Toronto enriquece este encontro com a sua pesquisa na área de desenvolvimento de novos medicamentos antineoplásicos, particularmente no que diz respeito a estudos de fase I e doenças malignas de cabeça e pescoço, enquanto que Jens Overgaard (radio-oncologista dinamarquês) contribuirá para este painel com os seus mais de 25 anos de experiência na promoção da ciência em oncologia por radiação. O cirurgião plástico do MD Anderson em Houston (Texas) Edward Chang traz ao IPO do Porto mais de 17 anos de conhecimento.

E é neste ambiente multidisciplinar que o IPO do Porto, de quinta-feira a sábado, partilha experiência, aprofunda conhecimento e fortalece os laços daqueles que se dedicam ao tratamento dos doentes da área da cabeça e pescoço.