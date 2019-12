Nas Notícias IPMA agrava para laranja aviso meteorológico por causa do vento forte na Madeira Por

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou hoje o aviso amarelo para laranja para o arquipélago da Madeira devido às previsões de vento forte, com rajadas até 120 quilómetros por hora.

O IPMA refere que o aviso laranja, o terceiro mais grave numa escala de quatro, vai estar em vigor a partir das 21:00 de hoje até às 15:00 horas de quinta-feira, regressando à situação de amarelo até às 06:00 de sexta-feira.

As previsões meteorológicas apontam para céu geralmente muito nublado, aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas, com a “ocorrência de períodos de chuva mais intensa e persistente” a partir da tarde.

Quanto ao vento, aponta que vai ser fraco a moderado (até 30 quilómetros por hora) do quadrante norte, a partir do meio da tarde, com rajadas que vão atingir os 90 quilómetros por hora, atingindo as rajadas os 120 quilómetros por hora nas terras altas.

A capitania do Funchal também emitiu hoje avisos de agitação marítima forte, com ondas até os cinco metros na costa norte, má visibilidade e vento forte na orla costeira da Madeira e Porto Santo, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.