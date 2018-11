Investimentos da Polónia em Angola rondam os 25,9 MEuro por ano

O volume de investimentos da Polónia em Angola ronda anualmente os 30 milhões de dólares (25,9 milhões de euros), valor considerado abaixo das expectativas, face à dimensão das relações entre os dois países, disse hoje fonte oficial.

Segundo o embaixador da Polónia em Luanda, Piotr Mysliwiec, citado pela agência noticiosa angolana Angop, o investimento polaco centra-se sobretudo na área da educação, citando como exemplo o projeto de construção e apetrechamento da Academia de Pesca e Mar, na província do Namibe, e a cedência de bolsas de estudos a estudantes angolanos.

O diplomata polaco, que falava à Angop por ocasião dos 100 anos da recuperação da independência da Polónia, que hoje se assinala, indicou que a Polónia pretende estender os seus investimentos aos setores de transportes públicos e cultura, para apoiar na identificação e preservação de sítios históricos.

Entre os projetos em carteira, Piotr Mysliwiec referiu que a Polónia pretende também cooperar na área do poder local, através da geminação entre cidades dos dois países, adiantando já existirem contactos com responsáveis de algumas províncias, entre as quais a do Huambo.

A par de investimentos públicos, acrescentou, há também interesse por parte de empresários privados polacos em investir em Angola, tendo em conta as “atuais mudanças positivas” registadas no país.

Piotr Mysliwiec disse que os empresários polacos pretendem investir na construção de um hospital e numa fábrica de cimento, bem como na criação de uma fazenda modelo para ajudar a desenvolver a agricultura.

A Polónia exporta para Angola, entre outros, produtos alimentares, metais e químicos, recebendo de Angola pedras ornamentais da Huíla e do Namibe.

As relações diplomáticas entre a Polónia e Angola começaram pouco depois da proclamação da independência de Angola, a 11 de novembro de 1975, que hoje se celebra em todo o país.

Neste mesmo dia, mas de 1918, a Polónia reapareceu no mapa da Europa depois de ter ficado dividida entre três grandes vizinhos e ter desaparecido dos mapas durante 123 anos.