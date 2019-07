Inundações causam pelo menos sete mortos e nove desaparecidos na Rússia

Segundo os dados do Ministério das Emergências do país, as chuvas torrenciais dos últimos dias inundaram cerca de 300 habitações onde viviam quase 10.000 pessoas de 33 aldeias diferentes, assim como outras infraestruturas como escolas, jardins de infâncias e hospitais.

O trânsito está limitado devido à destruição de 13 passagens superiores da autoestrada local e à inundação de sete troços da via.

O Ministério da Defesa enviou mais de 1.300 militares e 300 equipas de emergência, entre as quais estão tropas de engenharia, de proteção química e biológica, médicos e unidades de polícia militar.

As autoridades criaram 42 centros de acolhimento para as pessoas afetadas pelo desastre natural.