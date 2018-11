Interpol diz que deve aceitar demissão do seu ex-presidente

O secretário-geral da Interpol, Jürgen Stock, considerou hoje que a organização não tem outra escolha a não ser aceitar a demissão do seu ex-presidente, acusado de corrupção por Pequim.

“Foi uma situação difícil para a organização”, reconheceu perante a imprensa o secretário-geral da organização policial internacional sobre a demissão do seu presidente, o chinês Meng Hongwei, anunciada no dia 07 de outubro, depois de a mulher ter alertado para o seu desaparecimento 11 dias antes durante uma viagem à China.

No dia a seguir à demissão, comunicada por correio à organização, o Ministério da Segurança Pública da China anunciou que Meng teria “recebido subornos e era suspeito de ter violado a lei”, sem adiantar mais.

Hoje, Stock explicou que a Interpol instou a China a “dar mais detalhes e informações sobre o que teria exatamente ocorrido”.

“Devemos aceitar, como faríamos com qualquer outro país, que este país tome decisões soberanas e se ele nos diz ‘abrimos inquéritos, estão em curso e o presidente demite-se’ (…) então temos de aceitar”, declarou.

Questionado sobre as informações recebidas de Pequim, Stock disse saber apenas que Meng está atualmente na China e que os factos de corrupção avançados não estão relacionados com as suas atividades na Interpol.