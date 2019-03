Motores Interesse gera nova classe na GT4 South European Series Por

Vai surgir uma nova classe no seio das GT4 South European Series devido ao interesse suscitado em toda a Europa do Sul.

O interesse foi manifestado por estruturas com carros GT4 que perderam homologação, que querem participar na temporada de estreia do campeonato. Algo que a organização do mesmo se mostrou sensível, decidindo abrir uma nova categoria para eles – a GTC.

A competição criada pela Race Ready com o apoio do SRO Motorsport Group gerou uma forte onda de interesse em Portugal, Espanha e países limítrofes, como prova a Autorlando Sport, que inscreveu dois Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport para a época de 2019.

E as GT4 South European Series, face à sua forte repercussão mediática, especialmente devido às transmissões televisivas, tem-se mostrado apelativa, também, para equipas com carros de acordo com o regulamento GT4, que perderam homologação nos últimos anos, como são o caso do Aston Martin Vantage GT4 (modelo até 2018), BMW M3 GT4, KTM X-Bow MY2008, Porsche 997 GT4 ou Ginetta G50 GT4.

Face ao interesse manifestado a Race Ready, com o beneplácito do SRO Motorsport Group, criou uma nova classe, a GTC, para estas máquinas, que terá exactamente o mesmo calendário das restantes classes – iniciando-se em Nogaro, entre os dias 20 e 22 de Abril, permanecendo Vila Real como prova extra.

O regulamento desportivo da GTC, que será alvo de um aditamento da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, será semelhante ao dos carros mais recentes, mas as duplas de pilotos terão de ser compostas por dois pilotos Bronze ou um piloto Bronze e outro Prata, recebendo o carro lastro no valor de 1,5% do seu peso homologado, neste caso. A nova classe terá direito ao seu próprio pódio tal como as restantes – a Pro-Am e Am.