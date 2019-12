Intercidades descarrila junto a Fornos de Algodres sem causar vítimas devido ao mau tempo

O descarrilamento de um comboio Intercidades na zona de Forno de Algodres, no distrito da Guarda, que não provocou vítimas, está a obrigar à retirada dos passageiros pelos bombeiros, anunciou hoje a Proteção Civil.

De acordo com as informações disponibilizadas no ‘site’ da Proteção Civil, consultado pela Lusa às 20:50, o alerta para o “descarrilamento ferroviário” foi dado às 19:47, estando envolvidos nas operações de socorro 45 operacionais e 19 viaturas.

Em declarações aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, Oeiras, o comandante Pedro Nunes disse não ter ainda muitas informações sobre “o acontecimento”, podendo apenas adiantar que se tratou “de um problema com o comboio Intercidades no distrito da Guarda” e que “uma composição está parada junto a Fornos” de Algodres.

“Há equipas de socorro no local, mas não há feridos a registar”, salientou.

Ainda segundo o comandante da Proteção Civil, “neste momento estão a ser retirados os passageiros com recurso aos veículos dos bombeiros do distrito da Guarda” e, posteriormente, as pessoas serão encaminhadas pela CP para o seu destino, recorrendo a autocarros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda acrescentou à Lusa que seguiam no comboio, que fazia a ligação entre Fornos de Algodres e Coimbra, entre “50 e 70 passageiros”. O descarrilamento ocorreu entre as estações de Fornos e Gouveia.

De acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP), o comboio embateu numa pedra e descarrilou um ‘bogie’ (equipamento que suporta a instalação dos rodados, eixos e suspensão) da locomotiva.

Devido ao descarrilamento, a circulação na Linha da Beira Alta entre Gouveia e Fornos de Algodres encontra-se interrompida.