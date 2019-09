Inter vence e mantém liderança isolada em Itália

Um golo de Danilo D´Ambrosio permitiu hoje ao Inter de Milão vencer 1-0 na receção à Lazio e manter o percurso 100 por cento vitorioso na Liga italiana de futebol, a qual lidera isolado.

A equipa milanesa somou assim o quinto triunfo em cinco jornadas, comandando a prova com dois pontos de avanço para a Juventus, campeã em título e que nesta jornada, sem o internacional português Cristiano Ronaldo, lesionado, venceu em casa do Brescia por 2-1.

Na terça-feira, um problema no adutor da perna esquerda deixou o jogador luso de fora do encontro, que a ‘Juve’ esteve a perder, depois do golo de Alfredo Donnarumma, logo aos quatro minutos, mas em que acabou por virar o resultado, beneficiando de um autogolo de Jhon Chancellor, aos 40, para empatar e completando a reviravolta por Pjanic, aos 63.

Antes, a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, sofreu a primeira derrota na Liga italiana, ao perder em casa com a Atalanta, por 2-0.

O colombiano Duvan Zapata (71 minutos) e o holandês Marten de Roon (90) marcaram os golos dos visitantes, que impuseram a primeira derrota a Paulo Fonseca como treinador dos romanos, resultado que atira os romanos para o sexto posto com oito pontos.