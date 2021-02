Nas Notícias Insónias em Carvão com conta suspensa no Twitter Por

O Twitter suspendeu a conta de Insónias em Carvão, um dos mais conhecidos internautas portugueses, viral pelos memes sobre futebol (mas não só).

A situação foi explicada pelo próprio numa conta de ‘backup’, criada em setembro de 2019 devido a uma situação semelhante.

“Recebi um copyright notice de um tweet com três anos há uma semana. Apaguei o tweet e pensava que estava liberado. E cá estamos”, revelou.

O autor de alguns dos memes mais virais das redes sociais em Portugal acrescentou que nem conseguiu saber qual o tweet em causa, pois “só aparecia o título”, uma referência musical (pelo emoji] a Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela. “Por isso, de certa forma, a culpa é da Venezuela e da esquerdalha”, ironizou.

Crítico assumido da gestão de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, Insónias em Carvão aproveitou para lembrar o empate das águias no jogo de ontem, com o Farense.

“E agora estou com um chapéu de alumínio na cabeça porque já é a segunda vez que isto acontece a seguir a uma noite de Vieiradas”, escreveu.

