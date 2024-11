Economia Insolvências continuam a aumentar, mas em outubro inverteu-se a tendência Por

O número de empresas em situação de insolvência continua a aumentar em Portugal, no entanto, no mês de outubro verificou-se uma diminuição de 15,6%, com 184 empresas insolventes, em comparação com as 218 verificadas até outubro de 2023.

Apesar desta inversão da tendência em outubro, continuamos a registar um aumento de insolvências relativamente a 2023 numa base anual. De facto, de acordo com os dados da Allianz Trade, entre janeiro e outubro verificou-se um aumento de 4,5%, num total de 1.920 empresas insolventes, em comparação ao mesmo período de 2023, em que 1.837 firmas estavam insolventes.

Analisando em termos de regiões, os dados indicam que os distritos de Porto, Lisboa e Braga como aqueles que registam maior número de insolvências até outubro.

No distrito do Porto, 492 empresas entraram em insolvência entre janeiro e outubro, o que representa um aumento de 15,8% em comparação com o período homólogo de 2023, três vezes acima da média nacional.

Relativamente ao distrito de Lisboa, verificaram-se 358 insolvências até outubro de 2024, uma ligeira diminuição de -1,6% quando comparado ao período homólogo de 2023.

Braga com aumento percentual significativo

Segue-se o distrito de Braga, que contabilizou 273 insolvências até outubro, um aumento de 16,7%, em comparação com o mesmo período de 2023, novamente largamente superior ao aumento anual nacional.

Tendo em conta a dimensão das empresas, os dados da Allianz Trade em Portugal indicam que são as micro e pequenas empresas, com um volume de negócios inferior a 500 mil euros, que registam maior número de insolvências até outubro.

Por outro lado, é também possível perceber, que foram as empresas com mais de 10 anos que registaram maior volume em termos de insolvências, tanto em outubro de 2024, como no acumulado do ano.

Serviços, construção e retalho com valores elevados

Os setores dos serviços, construção e retalho continuaram a ser os que registaram os valores mais elevados em termos de insolvências até ao final de outubro. Com 440, 324 e 241 insolvências, respetivamente.

O setor têxtil continua a apresentar um aumento importante relativamente a 2023, com 311 insolvências registadas em outubro, apresentando uma variação de +16,20% relativamente ao ano anterior.

Nadine Accaoui, presidente do Conselho de Administração e presidente da Comissão Executiva da Allianz Trade em Portugal, destaca que “apesar desta melhoria em outubro, continuamos a registar um crescimento nas insolvências, o que evidencia as dificuldades estruturais que muitas empresas enfrentam num contexto económico desafiante, especialmente as micro e pequenas empresas”.

“É essencial que as empresas reforcem estratégias de resiliência para protegerem a sua sustentabilidade e navegarem num mercado cada vez mais exigente”, conclui.