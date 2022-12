Economia Insolvências atingem o valor mais baixo dos últimos três anos Por

Insolvências diminuem 17% até final de novembro, face ao mesmo período de 2021. Ao mesmo tempo, a criação de novas empresas cresce 15%.

Os primeiros onze meses do ano registam um total de 3.644 insolvências, ou seja, menos 770 que no mesmo período de 2021, valor que traduz um decréscimo de 17%. Este resultado é o mais baixo dos últimos três anos.

A média mensal, em 2022, situa-se nas 331 insolvências contra uma média de 401 em 2021, 420 em 2020 e 418 em 2019. O mês de novembro fechou com um total de 393 insolvências, menos 117 que no período homólogo de 2021 (-23%).

Por tipologia de ações, nos onze meses deste ano há a registar 642 pedidos de insolvência requeridos por terceiros, menos 182 que em 2021 (-22%), 681 apresentações à insolvência pelas próprias empresas, menos 176 que no ano passado (-21%), e 39 encerramentos com plano de insolvência (-13%).

Insolvências por distrito

Os distritos de Lisboa e do Porto apresentam os valores absolutos mais elevados, 964 e 820 insolvências, respetivamente.

Assim, face a 2021, verifica-se uma diminuição tanto em Lisboa (-6,0%) como no Porto (-26%). Os decréscimos mais significativos verificam-se em Angra do Heroísmo (-33%), na região autónoma da Madeira (-32%) e em Vila Real (-31%). Destaque, ainda, para as descidas nos distritos de Viana do Castelo (-30%), Braga (-29%) e Coimbra (-23%).

Por outro lado, Horta e Bragança são os únicos distritos com aumentos nas insolvências que traduzem incrementos de quase 167% no primeiro caso e cerca de 57% no segundo. Contudo, estes dois distritos conjuntamente representam 0,8% do total de insolvências.

À exceção do setor da Eletricidade, Gás e Água (+13%), todos os outros setores de atividade apresentam assim decréscimos nas insolvências, com variações percentuais que oscilam entre -33% (Telecomunicações) e -1,2% (Transportes).

Até final de novembro, destaque para o decréscimo de -20% na Indústria Transformadora, -20% na Construção e Obras Públicas e -19% no setor da Hotelaria e Restauração. O Comércio de Veículos regista uma diminuição de -12% face a 2021.

Constituições crescem 15% face a 2021

As constituições atingem o total de 44.260 novas empresas em onze meses, mais 5.905 que no mesmo período de 2021 (+15%). Os valores mais significativos surgem em Lisboa, com 15.463 constituições (+26%), e no Porto, com 7.349 novas empresas (+9,1%).

Lisboa aumenta o seu peso no total, evoluindo de 32% em 2021 para 35% em 2022. Por seu turno, o Porto perde peso com uma diminuição de 18% em 2021 para 17% em 2022.

Ao mesmo tempo, os aumentos percentuais mais relevantes registam-se nos distritos de: Faro (+26%); Ponta Delgada (+25%); Setúbal (+23%) e região autónoma da Madeira (+19%).

Os aumentos menos acentuados registam-se na Guarda (+1,7%), em Braga (+1,6%) e Castelo Branco (+0,9%). Com variação negativa surgem quatro distritos: Bragança (-12%); Évora (-8,4%); Viseu (-3,8%) e Viana do Castelo (-1,5%).

Em paralelo, por setores, as maiores variações são notadas nos Transportes (+114%), nas Telecomunicações (+31%) e na Hotelaria e Restauração (+21%).

Assim, com variação negativa face a 2021 destacam-se a Indústria Extrativa (-31%), o Comércio a Retalho (-14%), a Indústria Transformadora (-4,8%) e a Agricultura, Caça e Pesca (-1,6%).

Esta tendência de quebra nas insolvências já fora verificada em setembro, quando ocorreram menos 9,5%. Nessa altura, as constituições de empresas aumentaram mais de 17,4% face a 2021.