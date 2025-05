Nas Notícias Insolvências decrescem 12% em abril, mas quadrimestre fecha com aumento Por

Insolvências caem 12% em abril face ao mês homólogo de 2024. Contudo, o total do quadrimestre está acima dos valores do ano passado (+10%). As constituições decrescem uns substanciais 25% em abril e mantém descida no quadrimestre, embora bem mais modesta.

As insolvências em abril decresceram 12% face ao período homólogo do ano passado, mas o total do quadrimestre situa-se acima dos valores de 2024, com um aumento de 10% que se traduz em mais 124 ações de insolvência num total que ascende a 1.359.

Nos primeiros quatro meses deste ano, as declarações de insolvência apresentadas pelas próprias empresas aumentam cerca de 41% face a 2024, com mais 113 pedidos, enquanto as declarações de insolvência requeridas por terceiros evidenciam aumento de cerca de 7%.

Os encerramentos com plano de insolvência diminuem 6% face ao ano passado, assim como os processos encerrados (declaração de insolvência) que baixam uns residuais 0,3% de 736 para 734.

Os distritos do Porto e de Lisboa mantêm a liderança em número de insolvências, com 348 e 323 insolvências, respetivamente. Face a 2024, verifica-se um acréscimo de 12% no Porto e de 15% em Lisboa.

Distritos com maior crescimento nas insolvências

Os distritos que apresentam maior crescimento nas insolvências no primeiro quadrimestre deste ano são:

Portalegre (+150%);

Vila Real (+64%);

Évora (+50%);

Leiria (+46%);

Bragança (+43%);

Viana do Castelo (+39%);

Castelo Branco (+35%);

Angra do Heroísmo (+33%).

Apenas cinco distritos registam decréscimos e os mais significativos acontecem em:

Viseu (-44%);

Madeira (-43%).

Por atividades, os maior aumentos no número de insolvências até final de abril registam-se no setor da Indústria Extrativa (+300%), na Agricultura, Caça e Pesca (+147%), nas Telecomunicações (+100%) e nos Transportes (+66%).

Apenas dois setores apresentam descidas nas insolvências: Eletricidade, Gás, Água (-100%) e Indústria Transformadora (-2%).

Constituições de empresas decrescem 26% em abril

As constituições diminuem 26% em abril, com uma descida de 4.295 para 3.199 novas empresas constituídas em 2025.

Há igualmente um decréscimo em termos acumulados, embora mais modesto (-3%), com um total de 18.735 novas empresas criadas nos primeiros quatro meses deste ano.

O número de constituições mais significativo regista-se em Lisboa, com 5.583 novas empresas (-5,5% em relação a 2024), seguida pelo distrito do Porto, com um total de 3.176 constituições (-6,5%).

São doze os distritos com aumento na criação de novas empresas com as maiores subidas a registarem-se em Viseu (+19%), em Évora (+12%) e em Viana do Castelo (+11).

Com variação negativa, além de Lisboa e do Porto, destacam-se os resultados apurados na Horta (-21%), em Faro (-13%) e em Aveiro (-10%).

Apenas três setores apresentam crescimento na criação de novas empresas: Agricultura, Caça e Pesca (+27%), Construção e Obras Públicas (+9%) e Indústria Transformadora (+3%). Os setores que apresentam maior variação negativa são: Telecomunicações (-37%); Transportes (-26%); Eletricidade, Gás, Água (-28%) e Indústria Extrativa (-20%).