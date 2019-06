Inquérito/CGD: Vítor Constâncio volta ao parlamento na próxima semana

O antigo governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, volta ao parlamento na próxima semana para uma nova audição no âmbito do inquérito à Caixa Geral de Depósitos, confirmou o presidente da comissão parlamentar, Luís Leite Ramos, à Lusa.

Os grupos parlamentares aprovaram na semana passada por unanimidade a convocação de Vítor Constâncio para uma nova audição – tinha estado no parlamento no dia 28 de março -, após ter sido noticiado que a sua administração no Banco de Portugal (BdP) autorizou a tomada de posição da Fundação José Berardo no BCP, o que contraria as declarações do ex-governador no parlamento.

Vítor Constâncio voltará a ser inquirido no parlamento no dia 18 de junho, tendo a audição de Faria de Oliveira, que estava prevista para esse dia, sido reagendada e antecipada para segunda-feira, dia 17 de junho.