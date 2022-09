Ciência Iniciativa internacional consciencializa para a importância da investigação e literacia do oceano Por

A importância do investigador marinho e da ciência na base de uma iniciativa internacional que consciencializa para a literacia do oceano

A Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), em parceria com o Observatório do Mar dos Açores (OMA), está a promover a “Noite Europeia dos Investigadores”, que se realiza no dia 30 de setembro, entre as 18h00 e as 23h00, no Mercado Municipal da Horta, na Ilha do Faial (Açores).

Esta iniciativa está integrada no Projeto Europeu BlueNIGHTs e conta com várias atividades presenciais e online, a partir das redes sociais Instagram, Facebook e YouTube da ASPEA, com o objetivo de aproximar a população da investigação e da inovação na área marinha para uma maior literacia do oceano, aproveitando para dar a conhecer os projetos implementados a nível nacional e internacional.

Desta forma, reforça Joaquim Ramos Pinto, presidente da ASPEA, a importância da mobilização dos jovens e de toda a comunidade açoriana, assim como de todos os turistas que se encontrem nas ilhas dos Açores, a participarem neste evento que contará com surpresas e curiosidades.

Com a “Noite Europeia dos Investigadores” pretende-se que Açores e Portugal tenham testemunhos de exemplos concretos e depoimentos de investigadores, que através da partilha de experiências e conhecimentos consciencializem para a importância da investigação e inovação no âmbito da literacia do oceano.

“É primordial que a população, especialmente crianças, estudantes e jovens adultos, reconheçam a importância do papel do investigador marinho e da ciência na resposta aos desafios sobre a importância e o papel do oceano no planeta. A partir de um contexto nacional e europeu, podemos representar oportunidades estimulantes e empoderadoras para os jovens, como atores principais nas gerações futuras”, explica Joaquim Ramos Pinto, presidente da ASPEA.

O evento contará com o workshop de literacia marinha: “Oceans-On Dreams”, promovido pela bióloga Carla Gomes; o workshop de artes plásticas: “Oceanos de imaginação”, apresentado pela professora Manuela Galante; e duas palestras, cujos oradores se destacam na área da Biologia Marinha, em Portugal: Ana Colaço, investigadora do Instituto OKEANOS/UAç, que dedica os seus estudos ao mar profundo, e João Correia, fundador da Flying Sharks, empreendedor, humorista e orador motivacional.

No dia anterior ao evento, a equipa da ASPEA e a investigadora Ana Colaço vão promover outros workshops sobre o mar profundo, nas escolas locais.

A esta iniciativa juntam-se dez entidades parceiras, de seis países europeus, que em simultâneo vão realizar também várias atividades locais, nomeamente: Consiglio Nazionale delle Ricerche (Itália); ACTEON SARL (França); Suomen Ymparistokeskus (Finlândia); Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii (Roménia); Associação Portuguesa de Educação Ambiental (Portugal); Universidade de Aveiro (Portugal); Instituto OKEANOS da Universidade dos Açores e da UrbHorta, Universita ta Malta (Malta), HOLO3 (França), Societe D’Exploitation du Centre National de la Mer (França) e Distretto veneziano della ricerca e dell’innovazione (Itália).