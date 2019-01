Nas Notícias Inflação na zona euro recua para 1,6 por cento em dezembro Por

A taxa de inflação anual da zona euro recuou para os 1,6 por cento em dezembro, face aos 1,9 por cento de novembro, segundo uma estimativa rápida hoje divulgada pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico da União Europeia, considerando as componentes da inflação, o setor da energia é o que deverá ter conhecido a maior taxa de inflação este mês (5,5 por cento abaixo dos 9,1 por cento de novembro), seguindo-se o da alimentação, álcool e tabaco (1,8 por cento, que se compara com os 1,9 por cento do mês precedente), o dos serviços (1,3 por cento, estável face ao mês anterior) e o dos bens industriais não energéticos (0,4 por cento, estável face a novembro).

Um novo boletim, já com dados para os Estados-membros, está agendado para 17 de janeiro.