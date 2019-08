Inflação média a 12 meses em Moçambique desce em julho para 3,61%

A inflação média a 12 meses em Moçambique desceu em julho, pela terceira vez consecutiva, caindo desta vez para 3,61 por cento, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) consultados hoje pela Lusa.

O indicador estava em 4 por cento em maio e 3,83 por cento em junho, registando depois uma redução de 0,22 pontos.

A inflação média a 12 meses situa-se hoje em níveis consideravelmente mais baixos que os do passado, depois de uma descida constante desde maio de 2017, altura em que se cifrava em 22,33 por cento.

Noutras contas do Índice de Preços no Consumidor (IPC) do INE moçambicano, mostra-se que a inflação homóloga em julho foi de 2,16 por cento.

Quanto à variação de preços mensal, houve uma deflação (inflação negativa) de 0,31 por cento de junho para julho.

A inflação mensal, em 2018, foi sempre inferior a 1 por cento e também chegou a ser negativa em junho e julho.

Os valores do IPC são calculados a partir das variações de preço de um cabaz de bens e serviços, com dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula.

A inflação acumulada nos primeiros sete meses de 2019 é de 1,07 por cento.

De acordo com o INE moçambicano, a inflação acumulada (anual) em 2018 foi de 3,52 por cento, os mesmos pontos percentuais da inflação homóloga em dezembro do último ano.