Inflação avança em fevereiro na zona euro e UE, Portugal com quarta menor

A taxa anual de inflação acelerou, em fevereiro, 1,5 por cento na zona euro e 1,6 por cento na União Europeia (UE), com Portugal a registar a quarta menor (0,9 por cento), segundo divulga hoje o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, na zona euro, os 1,5 por cento de inflação em fevereiro comparam-se com os 1,1 por cento do mesmo mês de 2018 e aos 1,4 por cento registados em janeiro.

Na UE, a subida de preços foi de 1,6 por cento em fevereiro, acima da de 1,4 por cento homóloga e de 1,5 por cento de janeiro.

As taxas anuais de inflação mais fracas foram observadas na Irlanda (0,7 por cento), na Grécia, na Croácia e em Chipre (0,8 por cento cada) e em Portugal (0,9 por cento).

Já as subidas mais fortes de preços foram registadas na Roménia (4,0 por cento), Hungria (3,2 por cento) e Letónia (2,8 por cento).

Face a janeiro, a inflação anual recuou em sete Estados-membros, manteve-se estável num e aumentou nos outros 19.

Em Portugal, a inflação acelerou para os 0,9 por cento, face aos 0,6 por cento de janeiro e aos 0,7 por cento de fevereiro de 2018.