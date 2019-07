Motociclismo Inédito trial em Barcelos foi um sucesso Por

O Campeonato Nacional de Trial visitou Barcelos pela primeira vez e foi um sucesso, levando à zona ribeirinha da cidade muito público.

A prova, organizada pelo Motogalos, teve um formato inédito, misturando zonas artificiais e naturais num percurso situado junto ao rio Cávado, onde se misturavam peças de betão, grandes bobines de madeira e um número infindável de paletes de madeira.

Como se esperava, na classe maior, a Elite, Diogo Vieira somou novo triunfo, o quarto em outras tantas provas, e foi um tranquilo vencedor, como Filipe Paiva foi um indiscutível segundo classificado, com Bernardo Vots em terceiro, num evento no qual se notaram as ausências de Leandro Castro e Javier Pinheiro.

Na classe de Consagrados continuou o duelo entre Rita Vieira, Paulo Ballas e João Borges. Este andou finalmente ao seu nível e conseguiu o seu primeiro pódio na classe.

Mariana Afonso, Sofia Porfírio e Rui Cardoso terminaram logo a seguir, numa prova que não contou com a presença de Leonor Pereira, que nesse mesmo dia disputava a sua segunda prova do Campeonato do Mundo, desta vez em França, competindo na classe TR2 feminina.

Mariana Almeida venceu a classe de Iniciados, enquanto na Promoção Diogo Pereira levou a melhor sobre João Silva, que não conseguiu repetir o triunfo dos eventos anteriores. Nesta classe Mariana Almeida subiu ao último lugar do pódio, depois de ser melhor que Martim Reis, que disputou apenas a sua terceira prova de trial.

Finalmente na classe de Infantis Manuel Inês voltou a impor-se, desta vez diante do estreante Francisco Conde, com Matias Mesquita a garantir o terceiro posto. Logo atrás terminaram Gonçalo Santos, Inês Maças e Francisco Schreck.