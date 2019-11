INE divulga hoje expansão do PIB que deve ter desacelerado no 3.º trimestre em cadeia

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje a estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais relativas ao terceiro trimestre e os economistas ouvidos pela Lusa antecipam uma desaceleração da economia face aos três meses anteriores.

Os economistas ouvidos pela agência Lusa preveem, em média, que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha crescido 0,4 por cento no terceiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, abaixo do crescimento de 0,6 por cento registado no segundo trimestre.

Já em termos homólogos, ou seja, na comparação com o mesmo período do ano anterior, a média das estimativas aponta para uma expansão de 2 por cento do PIB, uma décima acima do crescimento de 1,9 por cento registado entre abril e junho.

As previsões mais otimistas são do Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa (NECEP) da Universidade Católica, que antecipa que a economia tenha crescido 0,5 por cento no terceiro trimestre face aos três meses anteriores, uma décima abaixo do registado no trimestre anterior.

Em termos homólogos, a Católica antecipa uma expansão do PIB de 2,1 por cento entre julho e setembro, mais duas décimas do que no trimestre anterior.

A Nova SBE/MacroNova também antecipa uma expansão de 0,5 por cento do PIB em cadeia no terceiro trimestre. “Esta evolução representa uma desaceleração do ritmo de crescimento relativamente aos dois primeiros trimestres do ano, onde se registou uma variação de 0,6 por cento”, indicam Pedro Brinca e João Duarte, professores da Nova SBE, à Lusa.

Em termos homólogos, a Nova SBE prevê uma expansão de 1,8 por cento do PIB, também ligeiramente abaixo dos 1,9 por cento registados nos três meses anteriores.

“A ligeira desaceleração do crescimento do PIB no terceiro trimestre face aos trimestres anteriores está de acordo com o esperado e justifica a revisão em baixa anteriormente feita pelo Governo da previsão de crescimento para a economia portuguesa, este ano, em três décimas, dos 2,2 por cento previstos no Orçamento do Estado para 2019, para 1,9 por cento”, indicam os professores da Nova SBE.

Já a estimativa do ISEG (Grupo de Análise Económica/Síntese de Conjuntura) para a evolução do PIB no terceiro trimestre é de um crescimento de 0,4 por cento em relação ao trimestre anterior e de 2 por cento em termos homólogos.

A previsão mais modesta para a evolução do PIB em cadeia, no terceiro trimestre, é do Montepio, que antecipa “um crescimento em cadeia de 0,3 por cento (entre 0,2 por cento e 0,4 por cento) no terceiro trimestre e um crescimento homólogo de 1,9 por cento”, conforme referiu à Lusa Rui Bernardes Serra, economista-chefe do Montepio.

Segundo os dados do INE atualizados com a base 2016, o PIB cresceu 0,6 por cento no primeiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores, e 2,1 por cento face ao mesmo período do ano passado.

Já no segundo trimestre do ano, a economia também cresceu 0,6 por cento em cadeia, tendo acelerado 1,9 por cento em termos homólogos.

Na semana passada, a Comissão Europeia melhorou em três décimas a previsão de crescimento económico de Portugal para 2 por cento este ano, uma décima acima do esperado pelo Governo (1,9 por cento), mantendo a anterior previsão de 1,7 por cento para 2020, três décimas abaixo da previsão do executivo português (2 por cento).