INE confirma que PIB cresceu 1,8% em termos homólogos no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) português aumentou 1,8 por cento no segundo trimestre deste ano em termos homólogos, e cresceu 0,5 por cento em cadeia, mantendo o ritmo do trimestre anterior, confirmou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nas Contas Nacionais Trimestrais hoje divulgadas, o INE confirma os valores para o crescimento da economia portuguesa que tinha avançado na estimativa rápida publicada em 14 de agosto.

O INE explica que o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB (ou seja, na comparação com o mesmo período do ano passado) diminuiu para 2,4 pontos percentuais (p.p.), face aos 4,1 p.p. verificados no primeiro trimestre, “devido principalmente à desaceleração do investimento”.

Já a procura externa líquida “apresentou um contributo menos negativo, de -0,6 p.p.”, em comparação com os -2,3 p.p. no trimestre anterior, “em resultado da desaceleração mais intensa” das importações de bens e serviços relativamente à das exportações.