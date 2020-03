Motores IndyCar anula quatro primeiras provas da época Por

Foram canceladas as quatro primeiras provas do Campeonato IndyCar 2020 devido à pandemia de Covid-19.

Os responsáveis pela competição norte-americana de monolugares decidiram anular os grandes prémios de St. Petersburg, Long Beach, Alabama e Austin face à situação sanitária vigente nos Estados Unidos.

Inicialmente a prova de St. Peterburg iria ser disputada ‘à porta fechada’ (sem público), tal como a prova de Nascar prevista para Homestead-Miami, mas agora os responsáveis da IndyCar decidiram-se pelo cancelamento da corrida da Florida e das três seguintes, uma vez que a duração da pandemia é incerta.

“Depois de um estudo detalhado, com trocas de contactos entre os promotores e os responsáveis sanitários das cidades que acolhem as provas devido ao covid-19, tomamos a decisão de anular as provas de IndyCar até ao final do abril”, indicaram os responsáveis do campeonato em comunicado.

A IndyCar refere também: “Apesar de estarmos dececionados por retardar o começo da época de IndyCar, e por sentirmos a falta dos fãs, a segurança dos espetadores, do staff, parceiros e ‘media’ será sempre a nossa prioridade. Continuamos a operar em coordenação com os peritos de saúde pública e os representantes do governo americano para determinar os planos apropriados de para retomar o nosso programa”.