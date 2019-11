Fórmula 1 Incidente com Sergio Perez em Austin custa penalização a Daniil Kvyat Por

Daniil Kvyat pode ter cortado a meta na 10ª posição do Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, mas um contacto com Sergio Perez custou-lhe uma penalização de 10 segundos.

O russo da Toro Rosso acabou por se classificar na 12ª posição enquanto o mexicano da Racing Pointo foi 10º, diante de Kimi Raikkonen.

No final da prova, e quando questionado pela cadeia de televisão holandesa Ziggo Sport Kvyat reagiu mal ao castigo: “Tretas. É inacreditável. Não sei. Não tenho palavras. É tão estúpido. Apenas fiz a curva e ‘fechei a porta’, é normal. E depois tocámos nos e passei-o pela parte de fora. O veredito é inaceitável”.

Este incidente foi a segunda vez em duas corridas que o prusso está em desacordo com penalizações após a corrida que lhe custam pontos. Já tinha acontecido na volta final do Grande Prémio do México com uma colisão com Nico Hulkenberg.

Já Perez disse que o piloto da Tiro Rosso não reduziu muito a velocidade nas bandeiras amarelas da curva 12, por causa do Haas de Kevin Magnussen parado na pista. “Penso que no final Kvyat exagerou muito, na bandeira amarela não ‘levantou o pé’ e atacou-me logo a seguir, e depois na curva 15 bateu-me”, considerou.

A penalização ao russo deixa a Racing Point um ponto à frente da Toro Rosso na luta pelo sexto lugar no Campeonato do Mundo de Construtores, numa prova onde outro piloto da equipa de Faenza, Pierre Gasly, abandonou na sequência de uma colisão com Perez quando tentava defender a nona posição dos ataques do mexicano.