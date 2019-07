Incêndios: Madeira dotada da maior capacidade e meios de combate de sempre, diz Albuquerque

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que as estruturas da Proteção Civil da região estão dotadas da maior capacidade de intervenção e de meios de sempre devido a “investimentos colossais” feitos nesta área.

“Todos somos poucos para o trabalho de prevenção, mas estamos dotados de capacidade de intervenção e de meios que nunca tivemos”, declarou o governante madeirense na cerimónia de entrega de quatro novas viaturas às corporações dos bombeiros de Machico, Ribeira Brava e Ponta do Sol, Calheta e Câmara de Lobos.

Miguel Albuquerque referiu que este equipamento móvel representou um investimento na ordem dos 800 mil euros e salientou que a “questão da proteção civil é cada vez mais importante”, devido ao problema das alterações climáticas.

O chefe do executivo madeirense considerou ser “imperativo o investimento público na prevenção e capacidade de resposta” da Proteção Civil, realçando que o trabalho na “prevenção é quase uma constante” neste arquipélago.

Reforçou que o governo insular tem feito “investimentos colossais e avultados no quadro da proteção civil”, apostando também na formação constante dos profissionais e considerou que os bombeiros da Madeira têm uma “técnica única”.

Miguel Albuquerque sublinhou que é exigível que as corporações sejam ainda dotadas de infraestruturas e equipamentos de ponta e do mais moderno que existe para poderem dar resposta às questões de emergência, incluindo pessoal, para estarem aptos a intervir em “qualquer tipo de sinistros” e “situações de emergência”.

“Um dos maiores investimentos que o Governo Regional tem feito é na Proteção Civil”, assegurou, mencionando que, desde o início do seu mandato, as diferentes corporações foram dotadas de “35 novos veículos para intervenções diversas e 10 ambulâncias”.

Miguel Albuquerque recordou que o Programa Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF) “está a decorrer”, correspondendo a um investimento de 1,1 ME, contando com “os 600 mil euros do helicóptero que está operacional e preparado para ocorrer a situações imprevisíveis”.

Ainda apontou que houve um reforço de 2,6 ME anuais nas associações dos bombeiros voluntários da Madeira que cooperam com o executivo do arquipélago na área da Proteção Civil.