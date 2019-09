Incêndios em Castro Daire mobilizam mais de 500 operacionais

Os dois fogos que lavram com intensidade no concelho de Castro Daire desde a madrugada de hoje mobilizam mais de 500 bombeiros e 10 meios aéreos, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil )ANPC).

Na sua página da Internet, a ANPC informa que o incêndio em Moledo, que teve início às 02:24, mobiliza 263 operacionais, apoiados por 71 veículos e oito meios aéreos.

O outro fogo, que lavra em Monteiras desde as 03:48, conta com 257 elementos no terreno, apoiados por 73 veículos e dois meios aéreos.

Os dois fogos lavram em zonas de “acessos difíceis” e não ameaçam localidades ou habitações, disse o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.