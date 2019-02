Incêndio no centro de treinos do Flamengo provoca 10 mortos e três feridos

Um incêndio que deflagrou na madrugada de hoje no centro de treino do Flamengo, clube do campeonato brasileiro de futebol, na zona oeste do Rio de Janeiro, provocou 10 mortos e três feridos, noticia a comunicação social local.

Segundo informações publicadas pelo portal de notícias G1, da rede Globo, nas instalações atingidas pelo fogo, conhecidas por alojamentos do Ninho do Urubu, dormiam atletas com idades entre 14 e 17 anos.

Por volta das 7:20 (9:20 em Lisboa), imagens de um helicóptero que foram exibidas pela rede de televisão Globo mostravam que as chamas já tinham sido controladas, mas deixaram uma grande área destruída.

A zona oeste da cidade brasileira do Rio de Janeiro foi uma das mais afetadas por um temporal que atingiu a cidade esta semana.

O centro de treinos Presidente George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, é utilizado pela equipa de futebol profissional do Flamengo e pelos escalões de formação.