Incêndio em clínica de tratamento de dependências provoca 16 mortos no Equador

Um incêndio numa clínica de tratamento de dependências, na cidade de Guayaquil, no Equador, provocou a morte a 16 pessoas, informou fonte da Proteção Civil.

Os bombeiros encontraram “16 pessoas mortas por asfixia no interior das instalações”, avançou a proteção civil, em comunicado.

Vários feridos, “com queimaduras nas vias respiratórias”, cujo número não foi especificado, foram transportados para o hospital.

Não foi divulgada a causa do incêndio na clínica especializada no tratamento de dependências de drogas e do álcool nesta cidade costeira do sudoeste do país.