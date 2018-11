Local Incêndio destrói restaurante em Faro Por

Um incêndio destruiu completamente um restaurante em Castro Marim, em Faro, na madrugada deste domingo. As causas estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.

De acordo com o Jornal de Notícias, as chamas terão começado num anexo do estabelecimento, tendo-se propagado para o interior devido aos ventos fortes.

Fernando Girassol, o proprietário, não acredita que tenha existido mão criminosa, afirmando que possa ter havido um curto-circuito no anexo.

No momento do incêndio, na madrugada deste domingo, ninguém estava no estabelecimento.

Mais de duas dezenas de bombeiros de Vila Real de Santo António, Alcoutim e Tavira estiveram no combate às chamas.

O diário acrescenta que, apesar dos danos, o proprietário quer reconstruir o restaurante.