Inácio quer Aves “unido e ambicioso” para pontuar em Guimarães

O treinador do Desportivo das Aves, Augusto Inácio, disse hoje querer um Desportivo das Aves “unido, coeso e ambicioso” em Guimarães, capaz de marcar golos e somar pontos na 30.ª jornada da I Liga de futebol.

“Vai ser um jogo difícil e complicado, com a particularidade de o Guimarães querer o quinto posto e um lugar europeu. Em casa, costuma ser uma equipa forte, que coloca uma pressão enorme sobre o adversário, mas temos de saber lidar com essa pressão, sabendo que temos de conquistar pontos”, disse Inácio, na conferência de antevisão ao jogo de sábado.

O técnico do Aves elogiou a competência dos seus jogadores, dizendo mesmo que tem trabalhado com “campeões” e homens de “barba de aço”, numa alusão aos 18 pontos conquistados na segunda volta do campeonato, e defendeu a necessidade de a equipa manter o registo dos últimos jogos.

“Temos de manter o registo e ser uma equipa coesa, unida e ambiciosa, procurando marcar golos. O empate não serve ao Vitória e é menos mau para nós e a vitória é ótima para nós e má para eles, por isso, no fim, um de nós vai ficar a perder”, referiu.

Mama Baldé e Vítor Costa voltam a estar disponíveis e acrescentam soluções a um Aves que, em Guimarães, vai procurar ser feliz: “Se eles atacarem com muitos homens, vai faltar alguém atrás e é aí que vamos explorar”, precisou.

Inácio já fez as contas e insiste nos 36 pontos para o Aves garantir a permanência, embora admita que pode fazer a festa por menos.

“Quando há objetivos comuns, e há sete ou oito equipas envolvidas, não podemos olhar só para nós. A nossa vantagem é que dependemos só de nós. Estamos na I Liga se ganharmos ao Guimarães e, a seguir, ao Belenenses. Conforme está a classificação, se calhar, 34 pontos podem dar para a permanência, mas quero os 36, para não sofrer nas últimas jornadas”, concluiu.

Desportivo das Aves, 14.º classificado, com 30 pontos, e Vitória de Guimarães, sexto, com 45, defrontam-se no estádio D. Afonso Henriques, a partir das 20:30 de sábado, em jogo da I Liga.