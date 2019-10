Impostos em Cabo Verde rendem mais e chegam a 269 milhões no primeiro semestre

As receitas fiscais cabo-verdianas aumentaram mais de 6 por cento no primeiro semestre de 2019, em termos homólogos, ultrapassando os 269 milhões de euros, impulsionadas pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), que disparou 10 por cento, segundo dados oficiais.

De acordo com dados compilados hoje pela Lusa a partir do mais recente relatório estatístico do Banco de Cabo Verde, as receitas fiscais incluem também o Imposto Único sobre o Rendimento, Imposto sobre o Consumo e Imposto sobre Transações Internacionais.

Globalmente, de janeiro a junho último, o Estado cabo-verdiano arrecadou mais de 29.737 milhões de escudos (269,1 milhões de euros) em impostos, uma subida de 6,2 por cento face ao primeiro semestre de 2018.

A impulsionar este registo surge o IVA, que garantiu em seis meses mais de 11.997 milhões de escudos (108,4 milhões de euros), contra os 10.950 milhões de escudos (99,1 milhões de euros) do semestre homólogo do ano passado, equivalente a uma subida de praticamente 10 por cento.

O Imposto sobre os Rendimentos representou nos primeiros seis meses do ano 9.080 milhões de escudos (82,1 milhões de euros), um aumento homólogo face a 2018 de 6,2 por cento.?

De acordo com relatórios do Governo cabo-verdiano, o Estado conseguiu arrecadar 96,1 por cento dos 42.327 milhões de escudos (383,1 milhões de euros) de receitas orçamentadas para todo o ano de 2018, verba equivalente a 40.676 milhões de escudos (368,1 milhões de euros).

Em 2018, o Estado cabo-verdiano arrecadou praticamente a totalidade da receita de IVA que estava orçamentada para o exercício do ano, que foi de 16.258 milhões de escudos (147 milhões de euros).