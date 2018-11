Nas Redes “Imaginem que o Benfica leva cinco em Munique”, disse Guedes de Carvalho antes do jogo numa aula Por

Rodrigo Guedes de Carvalho participou durante a semana numa iniciativa do Presidente da República e falou com jovens no Palácio de Belém sobre o mundo do jornalismo e das notícias. E foi aí, ao explicar que em televisão a roupa pode ferir suscetibilidades, que deu um exemplo de algo que acabaria mesmo por acontecer. “Imaginem que o Benfica leva cinco em Munique”, disse na terça-feira à tarde e, à noite, aconteceu mesmo.

Inserida no programa ‘Jornalistas no Palácio de Belém’, Rodrigo Guedes de Carvalho foi convidado pelo chefe de Estado para conduzir um debate com alunos do ensino secundário, e no qual teve uma intervenção, na terça-feira, ainda antes do jogo do Benfica.

E foi aí que explicava aos alunos sobre os cuidados a ter, dando o exemplo de que não deveria aparecer a apresentar o telejornal com uma gravata azul e branca depois de uma derrota do Benfica.

“Imaginem que o Benfica leva cinco em Munique e eu apareço amanhã no Jornal da Noite com uma gravata azul e branca e digo assim ‘bom [risos] e em Munique o Benfica lá foi goleado…”

Porém, o exemplo dado por Guedes de Carvalho acabou por se confirmar na realidade; embora não tenha apresentado o jornal de gravata azul e branca, o Benfica acabou por ser goleado precisamente por cinco bolas em Munique.

O exemplo, aparentemente, ‘normal’, já se tornou viral nas redes sociais e em jeito de brincadeira já lhe chamam ‘Bruxo’.

Entre os adeptos rivais das águias o vídeo tem feito ‘furor’.