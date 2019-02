Ilori e Borja chamados por Keizer para o dérbi, Mathieu, Acuña e Doumbia de fora

Os defesas Tiago Ilori e Borja estrearam-se hoje nos convocados do Sporting para o dérbi com o Benfica, enquanto Mathieu, Acuña e Doumbia vão falhar o jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, no domingo.

O treinador dos ‘leões’, o holandês Marcel Keizer, reduziu de 21 para 18 o número de ‘eleitos’, relativamente ao empate no terreno do Vitória de Setúbal (1-1), na quarta-feira, excluindo os titulares Doumbia e Ristovski, este último devido a castigo.

O técnico promoveu ainda o regresso do médio sérvio Gudelj, que cumpriu um jogo de suspensão em Setúbal, abdicando ainda do guarda-redes Luís Maximiano, do defesa Abdu Conté e dos médios Miguel Luís e Francisco Geraldes.

O defesa central francês Mathieu, o médio argentino Battaglia e o avançado colombiano Fredy Montero permanecem de fora das opções, devido a problemas físicos, enquanto Acuña também não entra na convocatória, numa altura em que ainda se fala numa possível transferência.

Sporting, quarto classificado com 39 pontos, defronta o Benfica, segundo com 44, no domingo, a partir das 17:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no dérbi da 20.ª jornada.

Lista dos 18 convocados:

– Guarda-redes: Salin e Renan Ribeiro.

– Defesas: Tiago Ilori, Coates, Jefferson, André Pinto, Borja e Bruno Gaspar

– Médios: Petrovic, Bruno Fernandes, Gudelj e Wendel.

– Avançados: Nani, Bas Dost, Luiz Phellype, Diaby, Raphinha e Jovane Cabral.